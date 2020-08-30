МОЗ скоротило перелік країн "червоної" зони за кількістю активних випадків COVID-19. СПИСОК

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тисяч населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, країн в "червоній" зоні стало на вісім менше, ніж було 22 серпня, коли перелік оновлювався востаннє.

Всього "небезпечних" країн 57, серед них Сполучені Штати Америки, Іспанія, Франція, Ізраїль, Чорногорія, Албанія, Молдова, Румунія.

У "зеленій" зоні 136 держав. У цю категорію перейшли, серед інших, Бельгія, Казахстан та Індія.

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок неділі, 30 серпня, зафіксовано 2 096 нових випадків зараження коронавірусом.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), Чернівецькій (148) і Хмельницькій (105) областях, а також в Києві (109).