Поліція розшукує Проценка та Ободовського за підозрою в організації підпалу автомобіля програми "Схеми", - Нєбитов. ФОТО

Розшукуються дві особи, "яким було вигідно створити напругу між владою, правоохоронцями та журналістами".

Про це написав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Розшукуємо двох "джентельменів" за організацію підпалу автівки програми "Схеми" Радіо Свободи. Це на додачу до раніше заарештованого Броварським судом", - зазначив Небитов.

Одного з чоловіків звуть Юрій Проценко. За даними поліції, йому 29 років. Інший підозрюваний - 34-річний Дмитро Ободовський.

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За словами Нєбитова, правоохоронці встановлюють замовників злочину. Він переконаний, що це "особи, яким було вигідно створити напругу між владою, правоохоронцями та журналістами".

Керівник поліції Київщини також додав, що наступного тижня підозрюваним оберуть запобіжний захід.

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Як повідомлялося, вночі 17 серпня в смт Бровари Київської області невідомі підпалили редакційний автомобіль програми "Схеми", що належить водієві знімальної групи Борису Мазуру. В результаті пожежі автомобіль відновленню не підлягає. Також була пошкоджена машина, припаркована поряд.

За словами головного редактора "Схем" Наталії Седлецької, згорілий автомобіль добре знають фігуранти розслідувань програми. А рік тому ексглава ОП часів Януковича Андрій Портнов опублікував номер авто і персональні дані водія.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу автомобіля. Президент Володимир Зеленський висловив надію, що слідчі швидко знайдуть паліїв. Його прессекретар Юлія Мендель заявила, що журналістам "Схем" можуть запропонувати захист.

Вранці 26 серпня правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми".

У п'ятницю, 28 серпня, Броварський міськрайонний суд обрав підозрюваному в причетності до підпалу автомобіля програми журналістських розслідувань "Схеми" запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу в розмірі 175 650 грн.