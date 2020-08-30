Навальний не помер, бо через неможливість вгадати потрібну дозу речовини отруйники діяли "вже як вийде", - хімік Жуйков

Отруйникам російського опозиціонера Олексія Навального було дуже важко вгадати дозу речовини, щоб бути впевненими, що це призведе до смерті.

Про це в фейсбуці написав доктор хімічних наук Борис Жуйков, передає Цензор.НЕТ.

"Отруйникам Навального було дуже важко вгадати дозу. Можна було дати з запасом в 30-100 разів більше, як в останньому випадку з Литвиненком, але тоді речовину набагато легше було б виявити (до того ж могли постраждати і навколишні люди). Важко було і вгадати, коли буде введений антидот атропін. Очевидно, що діяли з міркування "вже як вийде". І смерть, і просто важке отруєння були цілком можливі", - вважає він.

Жуйков раніше займався аналізом отруєнь Олександра Литвиненка і Скрипаля. Вчений нагадав, що першого намагалися отруїти полонієм щонайменше тричі: "Перший раз - 16 жовтня 2006 року в офісі компанії Erynis. Другий раз - 26-27 жовтня в готелі Sheraton. І, нарешті, 1 листопада в Pine Bar готелю Millеnium. При першій спробі 16 жовтня в Литвиненка потрапила тільки 1/100 частина від тієї кількості, що була введена згодом. Найімовірніше, він би все одно помер через пів року або рік, але для отруйників введена доза звичайно залишалася невідомою. Тому була друга спроба, яка зовсім не вдалася: Литвиненко взагалі не прийшов пити замовлене для нього вино, і невикористаний полоній був утилізований в номері Лугового готелю Sheraton. Третя спроба отруєння 1 листопада була успішною, і там в Литвиненка потрапила величезна кількість полонію - раз в 30 більше, ніж було досить для отруєння. Таким чином, точно вживану дозу розрахувати неможливо. Це завжди палиця з двома кінцями - чим більше речовини, тим надійніше, але тим і легше його потім виявити. А скільки людина споживе заготовленої для неї отрути - теж невідомо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального

Дослідник зазначив, що проти Навального застосували "якийсь інгібітор холінестерази", а це все це фосфоро-органічні речовини (в тому числі, зарин, зоман, V-гази, "новачок").

"Але справа звичайно не в елементному складі, а в структурі цих органічних речовин, яку можна визначити за допомогою мас-спектрометрії з хроматографією - дуже чутливого методу. Деякі речовини такого класу можна зробити нестійкими, щоб вони розкладалися на повітрі і в тілі людини. Наприклад, зоман гідролізується і розкладається на 50% в нейтральному середовищі вже за 41 годину. Сучасні отруйні речовини (ОР) такого класу можуть розкладатися і набагато швидше. Я дуже скептично ставлюся до можливості використання в цьому випадку дихлофосу або блокаторів холінестерази, що застосовуються в лікувальних цілях, тому що їх потрібно було б використовувати величезну кількість для такого отруєння, яке давно б уже визначили. Чи можна буде виявити саме ОВ - залежить і від характеристик цієї речовини, і від використаної дози, і від часу, що пройшов після застосування, і від чутливості апаратури . Зрозуміло, що Омську такої апаратури взагалі немає", - констатував Жуйков.

Він також висловив упевненість, що РФ ніколи не визнає причетність до отруєння Навального: "Хоча б тому, що це означає, що в Росії порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, а це вже дуже серйозно. (Виробництво, наприклад, полонію-210 не заборонено.) Посилання на можливих приватних осіб не рятує: це означає, що в нашій країні не контролюють доступ до таких ОВ. Росія вже мала знищити всі їхні запаси в 2017 році ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальний як і раніше в штучній комі і на ШВЛ: його стан серйозний, але загрози життю немає, - клініка Charite

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Читайте також: Звинувачення в замаху на Навального - порожній шум, приводу для розслідування немає, - Пєсков

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.

Читайте також: Навального могли отруїти речовиною, схожою з тією, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена, - розслідування Der Spiegel та Bellingcat

Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.