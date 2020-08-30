Новини • Коронавірус і карантин, Місцеві вибори-2020

Вибори відбудуться і в регіонах "червоної" зони, якщо не буде введено надзвичайний стан, - Ляшко

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Вибори відбудуться і в регіонах "червоної" зони, якщо не буде введено надзвичайний стан, - Ляшко
Напрацьовано всі рекомендації безпечного проведення виборів в умовах пандемії коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо не буде введено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені зокрема і в "червоній" зоні", - сказав Ляшко в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері.

За його словами, наразі напрацьовані всі рекомендації безпечного проведення виборів.

Він зазначив, що як приклад бралися вибори в Польщі.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок неділі, 30 серпня, зафіксовано 2 096 нових випадків зараження коронавірусом.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), Чернівецькій (148) і Хмельницькій (105) областях, а також в Києві (109).

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Де зелень пролітає, там введуть надзвичайний стан.
  • Zelya Vsyo
    Вибори відбудуться і в регіонах "червоної" зони, якщо не буде введено надзвичайний стан, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5404
  • irenka ko
    Вибори повинні відбутися в усіх зонах. Номер з надзвичайним карантином не проканає. Зебіли, вам капець! Вибори відбудуться і в регіонах "червоної" зони, якщо не буде введено надзвичайний стан, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8822
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