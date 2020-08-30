Вибори відбудуться і в регіонах "червоної" зони, якщо не буде введено надзвичайний стан, - Ляшко
Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо не буде введено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені зокрема і в "червоній" зоні", - сказав Ляшко в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері.
За його словами, наразі напрацьовані всі рекомендації безпечного проведення виборів.
Він зазначив, що як приклад бралися вибори в Польщі.
Нагадаємо, в Україні станом на ранок неділі, 30 серпня, зафіксовано 2 096 нових випадків зараження коронавірусом.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), Чернівецькій (148) і Хмельницькій (105) областях, а також в Києві (109).