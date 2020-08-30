У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську

Кількість затриманих силовиками учасників протестних акцій у Мінську становить 140.

Про це повідомила ТАСС прессекретар МВС республіки Ольга Чемоданова, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі кількість затриманих зросла до 140 осіб. Затримання відбувалася в рамках адміністративного процесу", - сказала Чемоданова, зазначивши, що захід не було санкціоновано владою. За її словами, зараз обстановка стала спокійнішою.

"Обстановка стала набагато спокійнішою, людей на вулицях менше. Вона контрольована", - повідомила прессекретар.

Також кілька десятків маніфестантів були затримані під час акції на проспекті Незалежності. Тисячі протестувальників були блоковані в районі ГУМу. При цьому міліція відпускала жінок, що потрапили в оточення і просила їх піти з проспекту. Протестна акція перемістилася з проспекту Незалежності в район парку Перемоги і стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців, а потім в район резиденції білоруського президента до Палацу незалежності.

Нагадаємо, 30 серпня в Мінську та багатьох містах Білорусі відбувалися мітинги. МВС Білорусі ввела в Мінськ БТР-80 "для посилення заходів безпеки особового складу".