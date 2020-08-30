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У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську

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У МВС Білорусі повідомили про 140 затриманих учасників акції в Мінську
Фото: TUT.BY
Кількість затриманих силовиками учасників протестних акцій у Мінську становить 140.

Про це повідомила ТАСС прессекретар МВС республіки Ольга Чемоданова, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі кількість затриманих зросла до 140 осіб. Затримання відбувалася в рамках адміністративного процесу", - сказала Чемоданова, зазначивши, що захід не було санкціоновано владою. За її словами, зараз обстановка стала спокійнішою.

"Обстановка стала набагато спокійнішою, людей на вулицях менше. Вона контрольована", - повідомила прессекретар.

Також кілька десятків маніфестантів були затримані під час акції на проспекті Незалежності. Тисячі протестувальників були блоковані в районі ГУМу. При цьому міліція відпускала  жінок, що потрапили в оточення і просила їх піти з проспекту. Протестна акція перемістилася з проспекту Незалежності в район парку Перемоги і стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців, а потім в район резиденції білоруського президента до Палацу незалежності.

Нагадаємо, 30 серпня в Мінську та багатьох містах Білорусі відбувалися мітинги. МВС Білорусі ввела в Мінськ БТР-80 "для посилення заходів безпеки особового складу".

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Топ коментарі

  • вставай
    Одні з гарбузами і за мир, після сотен покалічених. Інший з калашом і масовкою з кацапами. Все там дружно. Аби не Майдан. Успіхів...
  • Payen Temple
    Сябры, а че вы даете себя петушить мусорам?
    Берите на митинги дубиносы и щиты, баллончики всякие, брызгалки всяким и сражайтесь с мордоровцами!
    Они против вас БТРы применили, а вы палку сраную ссыте в руки взять.
    Спалите им пару БТРов! Они отлично горят - проверено на дамбасах.
  • Совестно за Брата
    Это лишний раз свидетельствует, что в его сознании могли произойти патологические изменения, когда от долгого пребывания у власти, он настолько свыкся с президентским постом, что не мыслит себя в другом качестве, вроде он и сам об этом говорил и готов защищать свою «священную корову» даже с автоматом в руках, несмотря на итоги голосования, согласно которым он проиграл, но желает продолжать править вопреки воле народа.
    Если бы речь шла об обычном человеке, то, несомненно, ему была бы оказана психиатрическая помощь добровольно или принудительно, чтобы он мог найти себе место в новом качестве или просто ушёл на пенсию. Но в данном случае, ситуация осложняется тем, что за спиной Лукашенко также стоят многочисленные высокопоставленные чиновники и силовики, которые могут лишиться своих постов с его уходом, поэтому они предпочитают делать вид, что не замечают его неадекватность и то, что «король-то голый», хоть и с автоматом.
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