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Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА

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Механізм монетизації "пакета малюка" запрацює з вересня, - Мінсоцполітики. ІНФОГРАФІКА
В Україні з 1 вересня запрацює новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакет малюка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства соціальної політики.

"Відтепер у батьків є право обирати, що для їх малюка є необхідним: чи потрібен їм одяг, якщо в них вже є діти, особливо діти, які мають маленьку різницю у віці, або якщо дитина має алергію і їй не підходять засоби, передбачені у натуральній формі пакунку", - йдеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, отримати грошову компенсацію замість одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, у яких народилася дитина і які разом з ним на законних підставах проживають на території країни, є його батьками, патронатними вихователями, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами (якщо батьки відмовилися від новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), перинатальному, неонатальному центрі) і забезпечують належні умови для догляду за ним і його виховання.

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Крім того, громадяни, які у 2020 році не отримали "пакет малюка" в натуральному вигляді, можуть звернутися за грошовою компенсацією протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Механізм монетизації пакета малюка запрацює з вересня, - Мінсоцполітики 01
Механізм монетизації пакета малюка запрацює з вересня, - Мінсоцполітики 02
Механізм монетизації пакета малюка запрацює з вересня, - Мінсоцполітики 03
Механізм монетизації пакета малюка запрацює з вересня, - Мінсоцполітики 04

Нагадаємо, "пакет малюка" - це дитячий набір з 25 необхідних товарів, у тому числі підгузники, засоби догляду, дитяча косметика і одяг. Отримання "пакета" не впливає на отримання грошової виплати. Ініціатива є пілотним проєктом, тому набір товарів буде переглядатися з урахуванням побажання батьків. У Кабміні раніше планували вручити до кінця року 100 тисяч таких наборів.

29 липня Кабінет Міністрів прийняв постанову, згідно з яким замість пакета малюка породіллям будуть видавати соціальну банківську картку з 5 тисячами гривень на рахунку.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Знищили програму.
  • pacerhard melina
    В феврале родилась дочка. В роддоме нам выдали бэбибокс. Мы предполагали, что там все самое дешевое, но на удивление достаточно качественные вещи, игрушки, кремы, подгузники и т.п. Использовали 90% из набора, последние вещи - почти в 6 мес. Пакет реально сэкономил кучу времени, особенно с учётом того, что это наш первый ребенок. Мы вполне могли себе позволить обойтись без этой помощи, особенно учитывая стоммость родов - 1000$ + бонус врачам и анестезиологу, и 3000 грн "добровольной" помощи роддому. Но времени этот набор нам сэкономил порядочно и нервов тоже. Поэтому замену этого бокса на фантики считаю очередной зебильной тупостью
  • pacerhard melina
    Жесть. Зелебобики приводят страну к советским стандартам.
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