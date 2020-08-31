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Особи, які потребують госпіталізації, мають здавати не ПЛР, а ІФА-тест на COVID-19, - Степанов

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Особи, які потребують госпіталізації, мають здавати не ПЛР, а ІФА-тест на COVID-19, - Степанов
Люди, у яких запланована або очікується госпіталізація, у зв'язку з COVID-19 мають здавати тест імуноферментного аналізу, а не тест методом полімеразної ланцюгової реакції.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Ведуча зазначила, що у людей, які потребують госпіталізації, вимагають обов'язкове тестування, яке може коштувати від 700 до 2 тисяч гривень.

"У нас чітко записано: всі, хто потребує госпіталізації, їх тестують не шляхом ПЛР, а методом ІФА, який коштує значно дешевше", - зазначив Степанов.

Також читайте: До 20% хворих COVID-19 в Україні потребують госпіталізації, - Степанов

Топ коментарі

  • aquarius580 .
    Mинистр по делам ковида продолжает терроризировать население.
    Когда же тебя арестуют, гнида.
  • Sergey Dyuzhnev
    ***..ь,сколько уже людей умерло, из-за этого п..ра !!пока нет анализа(это может длиться до трех дней) в больничке кроме анальгина пациента с подозрением на Covid,не лечат..
  • юра Лонг
    Пиши сначалаистепаша свой указ от твоих подельников про тесты и после вышедшего решения КС тебе будет пряма дорога на нары выродок.
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