Особи, які потребують госпіталізації, мають здавати не ПЛР, а ІФА-тест на COVID-19, - Степанов

Люди, у яких запланована або очікується госпіталізація, у зв'язку з COVID-19 мають здавати тест імуноферментного аналізу, а не тест методом полімеразної ланцюгової реакції.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Ведуча зазначила, що у людей, які потребують госпіталізації, вимагають обов'язкове тестування, яке може коштувати від 700 до 2 тисяч гривень.

"У нас чітко записано: всі, хто потребує госпіталізації, їх тестують не шляхом ПЛР, а методом ІФА, який коштує значно дешевше", - зазначив Степанов.

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