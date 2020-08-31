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В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин, - Степанов

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В Україні обговорюють відновлення виробництва вакцин, - Степанов
В Україні обговорюють плани щодо відновлення вітчизняного виробництва вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

"Ви, мабуть, знаєте, що в Україні було повністю, мабуть, ще в 1990-х роках зруйноване виробництво будь-якої вакцини. Зараз ми неодноразово говорили з президентом країни, щоб ми почали відновлювати виробництво вакцини. Це стосується грипу, це стосується інших вакцин, які ми кожного року використовуємо", - сказав Степанов.

На думку глави МОЗ, в України є відповідний науковий потенціал.

"Є в нас, я вважаю, відповідний потенціал. Є в нас гарна школа. Звичайно, це процес не дуже швидкий. Це декілька років потрібно для того, щоб ми мали свою вакцину, яка розроблена нашими вченими. Водночас я провів уже декілька зустрічей з нашими підприємцями, які мають відповідні лінії. Наші підприємства "Фармак", "Лікхім", які мають відповідні сертифіковані лінії з виробництва вакцини, можуть виробляти або українську вакцину, якщо вона з’явиться, або іншу", - заявив Степанов.

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Топ коментарі

  • Иван Помидоров 2bb9d965
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  • Sergii Ustim
    Нужно Фокина с Кравчуком на это направление кинуть, при них ведь развалили все что можно было. Весь мир разрабатывает вакцину. А наши все обсуждают...
  • Игорь Русановский
    Не пройшло і двох років... В Украине обсуждают возобновление производства вакцин, - Степанов - Цензор.НЕТ 4240
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