Стрілянина, дистанційне мінування і проліт ворожого БПЛА: найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, 30 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Водночас поблизу Мар’їнки українськими воїнами зафіксовано декілька пострілів зі стрілецької зброї з боку збройних формувань Російської Федерації. Також на цій ділянці фронту за допомогою ручного протитанкового гранатомета ворог здійснив дистанційне мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.



Крім того, на Приазов’ї, всупереч домовленостей у межах Тристоронньої контактної групи, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "квардокоптер". Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації безпілотника противника, що унеможливило його подальше використання.

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"Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Усі ці провокації противника не становили загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.



Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Українські захисники були напоготові адекватно реагувати на підступні дії противника", - йдеться в повідомленні.



Від початку поточної доби, 31 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не спостерігалося.



"Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.