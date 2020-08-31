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Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування. ПЕРЕЛІК

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Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування. ПЕРЕЛІК
Від сьогодні в Україні оновлено карантинні зони. Велика частина країни все ще залишається в "зеленій" і "жовтій" зонах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

До "червоної" зони буде віднесено:

  • міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
  • міста Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.
  • міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області;
  • міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області;
  • міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області.

До "помаранчевої" зони віднесено:

  • місто Харків та Богодухівський район Харківської області;
  • міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
  • місто Суми Сумської області;
  • міста Луцьк та Володимир-Волинський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
  • міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • місто Коростень, Житомирський та Коростенський райони Житомирської області;
  • міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • місто Березань та Києво-Святошинський район Київської області;
  • місто Чорноморськ, Болградський, Овідіопольський
    та Тарутинський райони Одеської області;
  • місто Вараш, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;
  • місто Тернопіль, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразьський, Козівський, Лановецький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
  • Волочівський район Хмельницької області;
  • місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
  • Бобровицький район Чернігівської області.

Також читайте: Вибори відбудуться і в регіонах "червоної" зони, якщо не буде введено надзвичайний стан, - Ляшко

До "жовтої" зони віднесено:

  • місто Київ;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Подільськ, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Подільський, Савранський та Саратський райони Одеської області;
  • місто Рівне, Володимирецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
  • міста Вінниця, Жмеринка, Козятин та Могилів-Подільський, Вінницький, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський та Хмільницький райони Вінницької області;
  • міста Житомир, Бердичів та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчінський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
  • міста Хмельницький, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
  • міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, Борзнянський, Ічнянський, Козелецький, Коропський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Талалаївський районах Чернігівської області;
  • місто Володимиро-Волинсткий, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
  • міста Берегово та Хуст, Берегівський, Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
  • міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Кагарлицький, Макарівський, Рокитнянський, Таращанський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;
  • міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони Львівської області;
  • Кролевецький, Недригайлівський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
  • Борщівський, Зборівський, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
  • міста Люботин, Первомайський та Чугуїв, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Куп'янський, Нововодолазький та Харківський райони Харківської області.

Зазначається, що такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування 01

Топ коментарі

  • OA 3b6910dc
    То есть как это - "толку с карантина ноль"?
    А то, что Безоз, хозяин Amazon, сталь триллионером, это разве "кот начхал"?
    А то, что из-за карантина в регионах, где должна победить ЕС, не будет выборов осенью?
    Фигассе, "толку ноль".
    Да Степанову русские скоро звезду героя России дадут, а банкиры мировые выпишут почетную грамоту.
  • OA 3b6910dc
    Степанов с Ляшко таки доиграются, их таки повесят...
  • OA 3b6910dc
    Не могу не поделиться прекрасным с российского форума:
    "Когда в больницах людям предлагали записать за 30 000 рэ,что их родственник умер не от примитивного сифилиса,а от супер модной пандемии...Больница же на ликвидацию последствий получала от государства 200 000"

    Едрить-колыхать, да ковид для администрации больниц - это лучше, чем нефтяная скважина, потому как ковид - ресурс возобновляемый!
    Считаете, Степанов - лох и до такого не додумался?
    А вот недооценваете вы, граждане, бизнес-таланты Слуг Народа. Від сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування - Цензор.НЕТ 1688
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