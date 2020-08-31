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За добу на Львівщині виявили 154 нові випадки COVID-19, загалом 14,5 тис. інфікованих і 394 померлих

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За добу на Львівщині виявили 154 нові випадки COVID-19, загалом 14,5 тис. інфікованих і 394 померлих
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 154 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 14 510 осіб, 394 людини померли, 4350 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 807 ПЛР-тестів, з них 154 - позитивні. Серед них львів'ян - 78.

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Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу на Львівщині було зафіксовано 23 червня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 240 осіб.

За добу на Львівщині виявили 154 нові випадки COVID-19, загалом 14,5 тис. інфікованих і 394 померлих 01

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