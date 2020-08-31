В Україні за добу 2141 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 121 215 осіб
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 30 серпня, повідомлялося про 2096 нових випадків, 29 серпня про рекордний від початку епідемії 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нові випадки, 27 серпня - про 1974.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок понеділка 121 215 осіб, померли від початку пандемії 2557 осіб (за добу - 30), видужали - 57 114 (за добу - 380). Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 61 544 особи, що на 1731 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (277), Одеській (189), Харківській (187), Івано-Франківській (165), Чернівецькій (158), Львівській (154), Тернопільській (149) та Чернігівській (117) областях.