"Слуга народу" Шевченко погрожує парламентському фотокору Доброносову: Тримайся за балкон, не впади

Депутату фракції "Слуга народу" Євгену Шевченку не сподобалася фотографія з Верховної Ради роботи Яна Доброносова, і він почав погрожувати.

Своє обурення Шевченко висловив у коментарі під фото, яке фотокореспондент "Букв" Доброносов опублікував у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Доведеться взяти фотоапарат і робити контрудар. Тримайся добре за балкон, від здивування не впади", - написав Шевченко в коментарі до фотографії.

На коментарі інших користувачів, які обурилися тим, що депутат у відкриту погрожує журналістові, Шевченко не відреагував.

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"Ми несподівано повернулися в часи, коли журналістам погрожують, і це стає буденністю. Чому "Слуги" такого не виключають ні за погрози журналістам, ні за ефіри на Москву. Лакмусовий депутат (тут насправді грубий мат) для цінностей фракції", - прокоментувала погрози головна редакторка "Букв" Тетяна Ніколаєнко.

Євген Шевченко був обраний до парламенту за мажоритарним округом №76 у Запорізькій області. На момент обрання він був безпартійним ФОП. Зараз є головою підкомітету з питань промислової політики Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

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