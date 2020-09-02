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Поліція встановила "дрібного хулігана", що напав на Стерненка під судом в Одесі

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Поліція встановила "дрібного хулігана", що напав на Стерненка під судом в Одесі
Поліція склала адмінпротокол на молодика, який біля Приморського райсуду Одеси облив активіста Сергія Стерненка рідиною, схожою на сечу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Протиправні дії молодої людини помітили дільничні офіцери поліції, які несли службу з охорони громадського порядку. Тому правоохоронці оперативно встановили особу порушника. Ним виявився 18-річний житель Чорноморська. На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомила поліція.

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У поліції додали, що з приводу зазначеного інциденту ні сам Стерненко, ні його офіційний представник в поліцію не зверталися.

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Топ коментарі

  • Hulio
    Таких за "3 капєйкі" купляють.
  • AbOriginal_UA
    Что у банды Труханова в голове, тем и обливают....
  • Ksenia VB
    бачу, ти до неї звик Поліція встановила "дрібного хулігана", що напав на Стерненка під судом в Одесі - Цензор.НЕТ 6491
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