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В Україні зайнято 44% ліжок, виділених для прийому пацієнтів із COVID-19, - Степанов

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В Україні зайнято 44% ліжок, виділених для прийому пацієнтів із COVID-19, - Степанов
На цей момент для пацієнтів із COVID-19 в Україні виділено 36 тис. ліжок.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ви бачите, що у нас чергові антирекорди за кількістю хворих (за добу). Це 2495 осіб, які захворіли на COVID-19. У нас збільшується кількість зайнятих ліжок, відведених під лікування пацієнтів із COVID-19. Навіть виділивши 36 тис. ліжок, які на сьогодні або вже задіяні, або стоять у резерві, ми практично щодня вводимо нові лікарні, тому що у нас у деяких регіонах дуже сильно зростає кількість госпіталізованих. Станом на сьогодні пацієнтами з підтвердженим COVID-19 і пацієнтами, яким ще не підтвердили діагноз, але з усією симптоматикою COVID-19, зайняті 44% ліжок", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 виявили у 133 дітей та 136 медпрацівників, - Степанов

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Топ коментарі

  • Apa6ecka
    Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.
    Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.
    Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо.
  • Андрей Дидовик
    Это правда. Вон на Беларусь посмотрите. Там трупы уже и некому складывать вдоль бордюров, там все уже умерли....
  • Apa6ecka
    Представитель ВОЗ уже хвалит Швецию за мягкий карантин,без сильных ограничений,т.е. уже начинает потихонечку съезжать с темы коронавируса,а Степанов продолжает украинцев за лохов держать.
    Где **** хоть один подробный репортаж из больницы,забитой коронавирусными больными???Что за разговоры только вокруг да около???
    ЛОХОТРОН!!!
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