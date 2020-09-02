Росія використовує "фабрику тролів" для передвиборчої пропаганди в США: Facebook і Twitter видалили 18 акаунтів та 2 сторінки

Facebook і Twitter повідомили, що видалили кілька акаунтів, які використовувалися російським Агентством інтернет-досліджень для передвиборчої пропаганди в Сполучених Штатах.

Згідно із заявою Facebook, російські агенти в січні організували сайт PeaceData, який публікував коментарі з критикою кандидатів у президенти від Демократичної партії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Операція була розрахована на ліволіберальну аудиторію в Сполучених Штатах. Останнім часом основним об'єктом атак був Джо Байден, чиї позиції критикувалися як недостатньо "прогресивні". Авторами текстів були журналісти-фрілансери, які не знали, хто стоїть за цим сайтом.

Facebook і Twitter видалили 18 акаунтів і 2 сторінки, пов'язані з PeaceData. Вебсайт не викликав великого інтересу. Його аудиторія досягла 14 тисяч осіб. Повідомляється про те, що увагу Facebook до цього сайту привернуло ФБР.

Агентству інтернет-досліджень у 2018 році були висунуті обвинувачення американською прокуратурою за втручання у виборчий процес у США.

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Нагадаємо, 7 серпня глава контррозвідки США Еваніна заявив, що Росія здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача, намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Президентські вибори в США 2020 року заплановано на 3 листопада 2020 року.