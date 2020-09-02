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Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко

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Нині 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, - Ляшко
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав чинники ідеальної вакцини від COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це головний санлікар заявив на брифінгу.

За його словами, ідеальна вакцина повинна відповідати трьом факторам: формувати надійну імунну відповідь; викликати потужний Т-лімфоцітний імунітет; не мати ніяких серйозних побічних ефектів.

Ляшко також зазначив, що на початок вересня 33 вакцини-кандидати проти коронавірусу проходять клінічні випробування, з них 9 вакцин перебувають на третій клінічній стадії.

"Після завершення (досліджень третьої клінічної стадії. - Ред.), в разі отримання позитивних результатів, вакцини будуть зареєстровані і дозволені для використання. За нашою інформацією, паралельно з клінічними дослідженнями відбувається і виробництво вакцин, щоб після реєстрації допустити вакцини на ринок і забезпечити імунопрофілактику проти коронавірусної хвороби", - додав він.

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Топ коментарі

  • Андрей Дидовик
    Ковідіанські хроніки.......
    Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
    "При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
    Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.
    «Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
  • Андрей Дидовик
    Как ты, мелкая неверующая в Вирус душонка, смеешь указывать Апостолу Ковида пану Ляшку ? Кто ты такой? Он получает слова мудрости напрямую от Ковида! А ты откуда? Из своего больного воображения?
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