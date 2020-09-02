ФК "Полісся" відмовився від захисника Лобова, який грав у "чемпіонаті ЛНР"

Житомирський футбольний клуб "Полісся" розійшовся з півзахисником Олексієм Лобовим, який раніше виступав у чемпіонаті так званої "ЛНР".

Про це повідомив директор клубу Володимир Загурський в інтерв'ю телеканалу СК1, передає Цензор.НЕТ.

Так, один з керівників "Полісся" розповів, що 23-річний футболіст прийшов до них в оренду.

За його словами, права на гравця на сьогодні належать "Колосу" з Ковалівки, який виступає в Прем'єр-лізі.

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Загурський зазначив, що в клубі не знали про минуле Лобова. Зокрема, "Поліссю" не було відомо, що раніше той виступав у чемпіонаті так званої "ЛНР".

Коли ж інформація про минуле футболіста стала відома керівництву клубу, як заявив Загурський, було ухвалено рішення з ним розійтися.