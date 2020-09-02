За добу в ЗСУ 32 нові випадки COVID-19, хворіють 607 осіб, - Командування Медсил

32 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 зафіксовано за добу в Збройних силах України (ЗСУ), хворіють 607 осіб, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в середу вранці.

Із загальної кількості захворілих за добу до закладів охорони здоров'я поміщено 7 осіб: "Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовці, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 2 військовослужбовці, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Маньківська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ та Заставнівська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ", - повідомляється на сторінці командування Медсил ЗСУ у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

25 осіб лікується вдома під наглядом лікарів. "Київська область – 9 військовослужбовців, Львівська область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Рівненська область – 2 працівники ЗСУ, Одеська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Закарпатська область – 1 військовослужбовець, Харківська область – 1 військовослужбовець, Вінницька та Тернопільська область – по 1 працівнику ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

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У всіх хворих стан здоров'я задовільний, вони отримують необхідне лікування.

За даними командування Медсил, загалом за час пандемії в лавах ЗСУ одужали 1 тис. 159 осіб, летальних випадків - 6.

При цьому напередодні повідомлялося про 1 тис. 87 видужалих і 647 активних випадків хвороби. Таким чином, за добу в лавах ЗСУ одужали 72 людини, а кількість хворих на туберкульоз зменшилася на 40. Летальних випадків на минулу добу не було.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 565 осіб, у 133 з них термін ізоляції закінчується в найближчі три дні.



