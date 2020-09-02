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За вчора на мене відкрили дві кримінальні справи: Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, - Лерос. ВIДЕО

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Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, який за дзвінком на когось відкриває справи, на когось закриває.

Про це заявив народний депутат Гео Лерос, коментуючи своє виключення з фракції "Слуга народу", передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Мені сказав один із заступників фракції (СН. - Ред.), який, зокрема, розмовляв із президентом (Володимиром Зеленським. - Ред.), що це (виключення Лероса із фракції. - Ред.) - приватна вимога президента. Я думаю його (Зеленського. - Ред.) вкрай засмучує чути правду про те, що відбувається в країні, про той градус і ті неправильні кроки, які здійснює особисто президент і його Офіс Президента", - заявив Лерос.

"Я жодним чином не зрадив свої принципи. У мене є можливість говорити правду і говорити те, що я думаю", - додав нардеп.

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Коментуючи можливість позбавлення його мандата, Лерос сказав: "Ми імперативний мандат не ухвалили, тому немає можливості виключити мене з парламенту. Я вчора з інтернету дізнався, що відкрили ще одну кримінальну справу, потім мені направили, що ще одну кримінальну справу. Відкрито за вчора дві кримінальні справи. Адвокати зараз цим займаються. Це єдині важелі, які в них є. Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, який за дзвінком на когось відкриває справи, на когось закриває, тому нічого дивного в цьому немає".

Відповідаючи на запитання про розслідування підпалу його автомобіля, Лерос відповів: "Я думаю, що в будь-якому разі такі дії (підпал автомобіля. - Ред.) відбуваються безпосередньо за мовчазною згодою Офісу Президента. У мене немає бізнесу. У мене немає жодних побутових питань, які потрібно було б з кимось ділити. Це в будь-якому разі відбувається політичний тиск".

Лерос зазначив, що поки не планує вступати до іншої фракції або депутатської групи.

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

Топ коментарі

  • Рома Маестро
    Давай Лерос!!! Пора заканчивать эпоху клоунов!!!
  • Олег Куницин
    Главклоун вызывает лишь брезгливость, презрение и омерзение. Такое же чувство люди испытывали к дваждынесудимому страусозаводчику Чивокуне. Подлое, злопамятное, ничтожное и сцыкливое существо, годами высмеивающая третьесортным "нижепоясным" юмором, украинский народ, чиновников, президентов, страну Украину, обиделось на здравую критику от депутата из своей фракции. Тьфу на тебя тварь дрожащая, ты думаешь мы забыли как ты перед Кадыровым извинялся.
  • Владислав Носковский
    Узеленські наобирали "найчесніших і найвеличніших". А що по факту? Дрібні люди з гігантськими комплексами.
    Зєля актор. А актори живляться славою та визнанням. І якщо їх кажуть, що номер- лайно, то це акторів знищує морально.

    Зєля - ти гівняний актор і гівняний презедент...
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