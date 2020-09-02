Рівень імунізації від кору і краснухи до кінця року досягне 78%, для колективного імунітету потрібно 95%, - Ляшко

Рівень імунізації від кору, паротиту, краснухи (КПК) до кінця року становитиме 78% за нинішнього темпу, чого недостатньо для формування колективного імунітету (95 %).

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вакцинація, з якої, виходячи з темпів охоплення щепленнями, ми не досягнемо рівня 2019 року - КПК. Майже всі області, крім Закарпатської, Чернігівської та Одеської, поліпшили темпи охоплення щепленнями, але якщо ми будемо продовжувати вакцинацію в такому ж темпі, то до кінця року вийдемо на 78% за рекомендованого в 95%. Найнижчі рівні охоплення щепленнями КПК в Львівській, Закарпатській, Харківській, Чернівецькій, Волинській, Херсонській, Черкаській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Сумській та Чернігівській областях", - сказав він.

"Держава закуповує вакцини від 10 інфекційних хвороб. Вакцини для профілактики поліомієліту в Україні понад 2 млн доз, оральної вакцини від поліомієліту близько 2 млн доз, для профілактики кашлюку, дифтерії, правця - 560 тис. доз, для профілактики кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту і Hib-інфекції - 735 тис. доз, дифтерії та правця для дорослих - більше 2 млн доз, вакцина для гепатиту та Hib-інфекції - більш 1 млн доз, вакцина КПК - понад 1,2 млн доз", - додав Ляшко.

Дивіться також: Порушення планової вакцинації призведе до спалахів інфекційних захворювань, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА