Рекордний хабар у $6 млн: відсторонений податківець Ільяшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн

Відсторонений від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко вийшов із СІЗО під 42 млн грн застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Автомайдан" у Facebook.

"За відстороненого від посади першого заступника начальника київської податкової Миколу Ільяшенка внесли 42 млн грн застави. Він має вийти із СІЗО. Але з певними умовами: не залишати Київ без дозволу, носити електронний браслет, але без здачі закордонних паспортів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом усі троє затриманих у справі хабаря в $6 млн внесли застави на загальну суму 202 млн грн:

- 120 млн - за екскерівницю організаційного департаменту ДФС Олену Мазурову,

- 40 млн - за ексменеджера Burisma Андрія Кічу,

- 42 млн - за Ільяшенка.



Нагадаємо, Ільяшенка взяли під варту з альтернативою 84 млн грн. Пізніше суд продовжив арешт підозрюваного, проте вдвічі зменшив йому заставу - до 42 млн грн.

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Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

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За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві

ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .