Новини • Нова Рада

За рік турборежиму чинна Рада ухвалила менше законів, ніж її попередники, - КВУ

2 45819
За рік турборежиму чинна Рада ухвалила менше законів, ніж її попередники, - КВУ
За рік турборежиму чинна Верховна Рада ухвалила менше законів, ніж її попередники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні КВУ в Facebook.

Комітет виборців України порівняв кількість ухвалених законів за перший рік роботи народними депутатами VIII і IX скликань.

Для ВР VIII скликання це період роботи з 27 листопада 2014 року по 27 листопада 2015 року, для ВР IX скликання - з 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року.

За даними КВУ в перший рік роботи народні депутати IX скликання ухвалили 264 закони, депутати VIII скликання - 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання вище.

Також читайте: Рада затвердила порядок денний нової сесії: розглянуть зменшення кількості нардепів, закон про референдум і підстави для звільнення директора НАБУ

Також депутати VIII скликання зареєстрували понад законопроєктів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. від депутатів IX скликання. Абсолютну більшість проєктів зареєстрував уряд.

У депутатів обох скликань майже однакову кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів VIII скликання і 117 у депутатів IX скликання.

"Навіть в умовах турборежиму кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення – турборежим виявився широко розрекламованим міфом", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

За рік турборежиму чинна Рада ухвалила менше законів, ніж її попередники, - КВУ 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Scorpman Y
    плохо в трускавце учили жать кнопки...
    а может учили нормально - но клоуны слишком тупые, долго ищут кнопки в перерывах между поиском анала и оценкой сосен За рік турборежиму чинна Рада ухвалила менше законів, ніж її попередники, - КВУ - Цензор.НЕТ 5008
  • belge
    Шо, всё в гудок ушло? За год турборежима действующая Рада приняла меньше законов, чем ее предшественники, - КИУ - Цензор.НЕТ 987
  • Маркиз
    Гроші замість бейбі-бокса: місія неможлива

    Віталій В'юн: Від сьогодні в Україні вступає у дію "покращення" для новонароджених.
    Раніше кожна мама при народженні дитини отримувала від держави "пакунок маляти". При чому, його видавали уже у пологовому будинку.
    А від сьогодні, "пакунка малюка" не буде. Проте, передбачена банківська картка з 5 тисячами гривень. На ці кошти можна буде купити якісь речі для дитини.
    За рік турборежиму чинна Рада ухвалила менше законів, ніж її попередники, - КВУ - Цензор.НЕТ 3951
    АЛЕ!
    Щоб отримати цю картку потрібно:
    - зібрати 7 видів документів,
    - звернутися з ними до відділу соціального захисту,
    - соцзахист 5 днів розглядатиме документи і якщо прийме рішення про призначення компенсації, то...
    - далі соцзахист до 10 числа наступного місяця передасть цю інформацію банку,
    - ще через 7 днів Казначейство перерахує банку кошти, які потім банк переведе на рахунок мами.

    Коли кошти прийдуть на картку, то за них можна буде купити дитячі товари або речі для породіллі.
    АЛЕ! Лише у окремих магазинах, які працюватимуть партнерами цієї програми. А якщо за рік ви не витратите ці кошти, вони повернуться державі...

    Зважте різницю між просто отримати коробку в пологовому будинку і зробити все вище вказане!

    Це - наші реформи, які покращують і полегшують життя людей? Не може такого бути - розбудіть мене...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини