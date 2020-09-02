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"Голос" у Раді ініціює створення ТСК для розслідування справи "вагнерівців": Суспільство має отримати чітку відповідь, чи була держзрада

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"Голос" у Раді ініціює створення ТСК для розслідування справи "вагнерівців": Суспільство має отримати чітку відповідь, чи була держзрада
"Голос" ініціює створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії для розслідування справи "вагнерівців".

"Нещодавно українські засоби масової інформації оприлюднили повідомлення про можливу причетність наших спецслужб до затримання в Мінську членів так званого підрозділу "Вагнер"... Ми ініціюємо створення тимчасової слідчої комісії для розслідування оприлюднених фактів", - цитує сайт партії "Голос" секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенко (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ.

За словами народного депутата, якщо версія зі зривом спецоперації хоча б частково підтвердиться, то винні повинні бути покарані, а якщо ні, то фейки необхідно спростувати.

"У нас викликає багато запитань як позиція влади, так і низка деталей у версією журналістів. З цим усім треба розібратися. Суспільство має отримати чітку відповідь: що сталося в Мінську, що сталося в Офісі президента. Чи була державна зрада. І якщо була, то хто зрадник", - зазначають у "Голосі".

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"Закликаю колег з інших фракцій приєднатися до формування цієї комісії", - сказав Костенко.

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Топ коментарі

  • Олег Беляков 1ee72182
    конечно поддержит. вопрос в другом- по закону невозможно создать ВСК если нет представителей от всех фракций. Если Слуги не дадут своих представителей то ВСК не создадут.
  • Стронг Рок
    Партия без лица, без голоса, без поддержки.
    Беспомощное дитя Вакарчука, брошенное им и забытое.
  • 5 копійок
    Янелох обсерецця і не дасть створити. "Голос" в Раде инициирует создание ВСК для расследования дела "вагнеровцев": Общество должно получить четкий ответ, была ли госизмена - Цензор.НЕТ 9551
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