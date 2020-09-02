"Голос" у Раді ініціює створення ТСК для розслідування справи "вагнерівців": Суспільство має отримати чітку відповідь, чи була держзрада
"Нещодавно українські засоби масової інформації оприлюднили повідомлення про можливу причетність наших спецслужб до затримання в Мінську членів так званого підрозділу "Вагнер"... Ми ініціюємо створення тимчасової слідчої комісії для розслідування оприлюднених фактів", - цитує сайт партії "Голос" секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенко (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ.
За словами народного депутата, якщо версія зі зривом спецоперації хоча б частково підтвердиться, то винні повинні бути покарані, а якщо ні, то фейки необхідно спростувати.
"У нас викликає багато запитань як позиція влади, так і низка деталей у версією журналістів. З цим усім треба розібратися. Суспільство має отримати чітку відповідь: що сталося в Мінську, що сталося в Офісі президента. Чи була державна зрада. І якщо була, то хто зрадник", - зазначають у "Голосі".
"Закликаю колег з інших фракцій приєднатися до формування цієї комісії", - сказав Костенко.