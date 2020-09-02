Посилення режиму роботи Ради у зв'язку з COVID-19 поки не планується, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що посилення режиму роботи українського парламенту в зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції Covid-19 поки не планується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу у вівторок у Києві.

"Поки запроваджувати якісь жорстокіші заходи не плануємо, сподіваюся ситуація не підійде до тієї межі, коли ми змушені будемо впроваджувати додаткові обмеження", - сказав Разумков.

Він нагадав, що нині існує обмеження в доступі до будівлі Верховної Ради.

"Станом на сьогодні ми обмежили, наскільки це можливо, кількість працівників апарату, щоб вони одночасно перебували в будівлі Верховної Ради", - сказав спікер.

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В Україні станом на ранок середи, 2 вересня, зафіксовано 2 495 нових випадків зараження. Це найвищий показник добової захворюваності з початку пандемії. При цьому 51 раніше хворий помер. Це найвищий показник добової смертності з початку пандемії.