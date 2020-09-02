Серед 332 захворілих на COVID-19 за добу киян 15 дітей і 13 медиків, 75 осіб госпіталізовано, - Кличко

75 із 332 мешканців Києва, у яких за минулу добу було діагностовано коронавірусну хворобу COVID-19, госпіталізовані, решта поміщені на самоізоляцію під контролем лікарів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 59, Дніпровському - 54, Деснянському районі - 47 випадків", - повідомив Кличко під час онлайн-пресконференції в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Серед захворілих, за його словами, 180 жінок віком від 19 до 84 років і шість дівчаток від двох місяців до 17 років, а також 137 чоловіків віком від 18 до 92 років і дев'ять хлопчиків від одного року до 15.

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Серед 332 хворих також 13 медичних працівників, повідомив Кличко.

"Померли (за добу. - Ред.) п'ять осіб. Загалом коронавірус забрав життя 218 киян", - повідомив мер.