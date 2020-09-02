У центрі Києва скоєно напад на нардепа Полякова, - ЗМІ

Поліція встановлює обставини інциденту за участю народного депутата України. За фактом протиправних дій стосовно народного обранця відкрито кримінальне провадження. Дії невідомого кваліфіковано за ст. 125 Кримінального кодексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні зранку до столичної поліції надійшло повідомлення від лікаря про надання медичної допомоги народному депутату України. Для з’ясування всіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

Зі слів потерпілого встановлено, що о 4:30 біля одного з будинків на вул. Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий завдав йому тілесних ушкоджень. Задля надання медичної допомоги депутат самостійно звернувся до травмпункту", - йдеться в повідомленні.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії.

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Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відділом дізнання Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року. Проводяться розшукові заходи задля встановлення та затримання причетних осіб до цього кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.

За даними власних джерел "Обозревателя" в правоохоронних органах, напад було скоєно на народного депутата України Антона Полякова. Подія сталася близько 5:00 біля кафе "Джаз" у Шевченківському районі столиці.