ВР планує розширити повноваження ЦВК, щоб у межах виборів провести "консультативне опитування від президента", - екснардеп Черненко

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав пропозицію голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка дозволити ЦВК проводити опитування громадської думки.

На це звернув увагу у Facebook народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, передає Цензор.НЕТ.

Він навів цитату з поста своєї колеги Олени Бойко: "Була пропозиція знову збільшити повноваження для ЦВК, цього разу з голосу озвучено пропозицію змін до ст. 17 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію", що доповнюється п. 12.6 з метою дати повноваження ЦВК проводити опитування громадської думки, а саме: "за пропозицією органів державної виконавчої влади ухвалює рішення та забезпечує організацію підготовки та проведення опитування громадської думки під час проведення загальнодержавних та місцевих виборів. Порядок опитування встановлює ЦВК".

Черненко також нагадав пост Алекса Кухарчука про те, що одна із соціологічних служб з'ясовувала у респондентів, чи візьмуть вони участь у місцевих виборах, якщо разом з ними буде проходити "консультативне опитування від президента". Також питання стосувалися "води в Крим", "спецстатусу ОРДЛО" та подібного.

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"Отже, разом з місцевими виборами нам хочуть впарити ще й опитування за доволі дражливими темами. Ясно, що надання таких повноважень ЦВК неконституційне, тут навіть у КС не ходи. Я вже не кажу, що у нас місцеві вибори недофінансовані, так тут ще й опитування потрібно провести. Ну і окремий привіт членам комісій, яким і без опитування важко буде пережити підрахунок голосів. І ще одне: "консультативне опитування від президента" може стати додатковим стимулом для голосування за президентську партію. От хотів виборець проголосувати, скажімо, за ОПЗЖ, аж тут президент його про "воду в Крим" питає. Значить, не такі вже "слуги" і погані. Про те, що це не жарти свідчить той факт, що цю пропозицію запропонував Корнієнко. І аргументував її необхідність... ви не повірите - епідемією коронавірусу. Схоже, ковід у нас скоро стане універсальною відмазкою для виправдання усіх хотєлок влади і руйнування демократичних інституцій. Одним словом, потрібно зупиняти цю авантюру, поки не пізно", - дійшов висновку Черненко.

Нагадаємо, в Україні з 5 вересня стартує виборчий процес. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.

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