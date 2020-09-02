Шахраї виграли тендери кількох держустанов на закупівлю палива і заволоділи 184 млн грн: їх судитимуть
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, підприємці створювали товариства та подавали заявки на тендери з поставки нафтопродуктів державним установам та їх підприємствам. Вигравши тендерні торги, одне з ТОВ взятих на себе зобов’язань не виконало, обернувши одержані кошти на свою користь.
Таким чином обвинувачені заволоділи коштами Національної поліції України, управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, Центральної виборчої комісії, Державного агентства рибного господарства України, Управління Державного агентства рибного господарства у місті Києві та Київській області в розмірі понад 184 млн 699 тис грн.
Ще один учасник злочинної організації виїхав за межі України, в зв'язку з чим триває його розшук.