Шахраї виграли тендери кількох держустанов на закупівлю палива і заволоділи 184 млн грн: їх судитимуть

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора Національною поліцією завершено досудове розслідування та направлено до Шевченківського райсуду м.Києва обвинувальний акт щодо 4-х осіб - засновників ТОВ, які в складі злочинного угруповання шляхом обману заволоділи грошовими коштами державних установ і організацій (ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підприємці створювали товариства та подавали заявки на тендери з поставки нафтопродуктів державним установам та їх підприємствам. Вигравши тендерні торги, одне з ТОВ взятих на себе зобов’язань не виконало, обернувши одержані кошти на свою користь.

Таким чином обвинувачені заволоділи коштами Національної поліції України, управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, Центральної виборчої комісії, Державного агентства рибного господарства України, Управління Державного агентства рибного господарства у місті Києві та Київській області в розмірі понад 184 млн 699 тис грн.

Ще один учасник злочинної організації виїхав за межі України, в зв'язку з чим триває його розшук.

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