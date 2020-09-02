Кількість госпіталізованих у Києві з COVID-19 і пневмонією різко зросла, лікарні заповнені на 54%, - Кличко

У лікарні Києва за минулу добу госпіталізували 75 пацієнтів, станом на середу в цілому в них перебуває 788 хворих на коронавірус.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Різко збільшилася кількість госпіталізованих. До лікарень столиці за минулу добу потрапили 75 пацієнтів! Загалом на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 788 хворих на коронавірус, із них 19 дітей. 164 пацієнти - у важкому стані. 210 отримують кисневу підтримку. 14 - під апаратами ШВЛ. Ще 100 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус", - повідомив Кличко.

За словами мера Києва, збільшується і кількість хворих на пневмонію. Так, за минулу добу госпіталізували 144 пацієнтів із таким діагнозом. Загалом же запалення легенів у столичних медзакладах лікують в 1 128 хворих.

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Він зазначив, що лікарні для пацієнтів із коронавірусом працюють у режимі інфекційних госпіталів. Загалом вони заповнені майже на 54%. Минулого тижня місто додало госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Це міські лікарні №5, 17, 6 та 8. І вони вже приймають пацієнтів із COVID-19.

"Я хочу ще раз звернутися до всіх: коло звужується ... І вже у кожного з нас є знайомі, родичі або співробітники, які захворіли на коронавірус. І поводитися в цій ситуації легковажно, розповідати про світову змову - м'яко кажучи, безглуздо. А якщо в людини немає інстинкту самозбереження - вберегти і врятувати її складно... Тому не нехтуйте своїм здоров'ям і не наражайте на небезпеку близьких і людей, які поруч. Адже ви можете перенести хворобу без симптомів або в легкій формі, але заразити людей, які в групі ризику!", - зазначив Кличко.