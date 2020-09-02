Справа про вбивство Шеремета: Захист оскаржив запобіжний захід Антоненку. ДОКУМЕНТ

Суд, ухвалюючи рішення про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для обвинуваченого у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка, довільно встановив ризики втечі і незаконного впливу на свідків.

Про це йдеться в апеляції, поданій адвокатами на ув’язнення Андрія Антоненка (Ріффмастера), пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СЕНС Україна.

Зазначається, що постанова підлягає оскарженню тільки в частині обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

В апеляційній скарзі Дмитро Круговий, зокрема, зазначає, що прокурор не обґрунтував жоден з ризиків, зазначених в його клопотанні, суд довільно встановив ризик втечі і ризик незаконного впливу на свідків (потерпілих), керуючись при цьому виключно вагою інкримінованого діяння, а в частини вагомості доказів - тільки їх номінальним перерахуванням - реєстром матеріалів, не враховуючи принцип Летельє, за яким ризик втечі зменшується з плином часу, яким би він не був коротким. Після пом'якшення заходів іншим обвинуваченим ніяких негативних наслідків не настало, зазначає захист, що побічно підтверджує безпідставність тверджень суду про тримання пана Антоненка під вартою як єдино можливий спосіб усунення ризиків.

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"Повний текст постанови не був проголошений 28.08.2020, як було в ній зазначено, захист отримав його тільки в понеділок, 31.08.2020. На наступний день апеляція була подана в Шевченківський суд", - наголошується в повідомленні.











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Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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