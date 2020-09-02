Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити"

Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко, яка заразилася коронавірусом і перебувала в тяжкому стані, розповіла про своє самопочуття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Тимошенко в фейсбуці.

"Кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - написала вона.

"Саме зараз, сьогодні, я хочу подякувати всім, хто мене лікував, хто молився за моє здоров'я, хто в перші хвилини біди кинувся на допомогу, передаючи ліки, поради щодо лікування, рятівні пропозиції. Все це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цим лихом", - зазначила Тимошенко.

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Про захворювання Тимошенко стало відомо в неділю, 23 серпня.