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Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити"

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Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: "Кризовий стан вдалося пережити"
Лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко, яка заразилася коронавірусом і перебувала в тяжкому стані, розповіла про своє самопочуття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пост Тимошенко в фейсбуці.

"Кризовий стан вдалося пережити, і хоча до одужання ще далеко, тепер уже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", - написала вона.

"Саме зараз, сьогодні, я хочу подякувати всім, хто мене лікував, хто молився за моє здоров'я, хто в перші хвилини біди кинувся на допомогу, передаючи ліки, поради щодо лікування, рятівні пропозиції. Все це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цим лихом", - зазначила Тимошенко.

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Про захворювання Тимошенко стало відомо в неділю, 23 серпня.

Тимошенко заявила про поліпшення самопочуття: Кризовий стан вдалося пережити 01

Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Та бачили вже.
    Тимошенко заявила об улучшении самочувствия: "Кризисное состояние удалось пережить" - Цензор.НЕТ 7412
  • Bogdan_
    Тимошенко заявила об улучшении самочувствия: "Кризисное состояние удалось пережить" - Цензор.НЕТ 8244
  • Natural Brumby
    здоровья тебе Юля!!!
    без твоих яиц, в этом зборище скучно!
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