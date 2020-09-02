"Голос" явно не планує ні з ким об'єднуватися, а це загрожує посиленням ОПЗЖ і реальним розколом України, - екснардеп Ємець

Якщо патріотичні сили не об'єднаються, то на наступних виборах "русский мир" на чолі з ОПЗЖ може отримати перевагу, що може закінчиться реальним розколом України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Главкому" повідомив екснардеп Леонід Ємець.

"Ми зараз реально бачимо, що Зеленський та його команда – люди тимчасові, їхні рейтинги падають. Ніякої особливої надії на те, що вони завтра стануть професійними державниками, точно немає. Це означає, що буквально за пару років ця команда просто піде. Але що далі?

За соціологією, на другому місці йде ОПЗЖ, там ще десь маячить партія Шарія… Взагалі сьогодні ОПЗЖ повністю акумулювала в собі формат прихильників "руського міра", думаю, вони і Шарія зараз під’їдять. Очевидно, що у них буде дуже сильний кандидат в президенти. Ці хлопці від опозиції мають лише назву – вони антиукраїнські і вся їхня діяльність направлена на догоду Росії і Путіна, аби знищити нашу країну. Цю навалу ми маємо зупиняти. Але поки всі патріотичні сили будуть розпорошені по дрібних партійках, шансів на реальний політичний супротив і політичну перемогу нема. Ми розуміємо, що має бути об’єднання, як в 2012 році", - повідомив він.

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Екснардеп нагадав, що в 2012 році було об'єднання на базі "Батьківщини" тільки тому, що "хтось мав стати базою": " Давайте реально дивитися на речі: на сьогодні "ЄС" є найпотужнішою політичною силою патріотичного спрямування. І ще мене, чесно кажучи, покоробило, коли серед усіх загроз в країні – таких як Путін, його сателіти в парламенті, три пропутінських телеканали і все таке інше – "Голос" знайшов головного ворога – Порошенка. Вибачте, я з тим категорично не згоден. Не з любові до Петра Олексійовича, а в принципі з такою постановкою питання, що ми маємо визначити одну патріотичну силу як головного ворога. У мене це в голові не вкладається".

Говорячи про те, коли у нардепа виникло бажання приєднатися до "Солідарності", після заяви Кіри Рудик або після відходу з "Голосу" Вакарчука, Ємець сказав: "Там все наклалося. Я до цього зустрічався багато з ким і намагався переконати: давайте хоч зараз – за декілька років до парламентських і президентських кампаній – почнемо готуватися до об’єднання. Дивіться: якби на ці парламентські вибори в Києві "Голос", "ЄС", окремі політики просто переговорили між собою і домовилися не заважати один одному, ми б, як мінімум, декілька округів забрали "залізобетонно". У мене розрив від кандидата "Слуги народу" склав декілька відсотків, а після мене третє місце – кандидат від "ЄС", четверте – Роман Безсмертний. Якби ми просто домовилися про співпрацю у Києві, то не допустили б пару депутатів від "слуг" до парламенту".

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Також екснардеп додав, на кожних виборах є спроби домовитися, але вони, як правило, закінчуються нічим.

"Єдиний раз коли нам вдалося об’єднатися – це 2012 рік, коли реально приперли до стінки і всі реально розуміли: або ми зараз об’єднуємося, або нам персонально і всій державі капець. Я вважаю, що зараз ми стоїмо перед такою загрозою: якщо на наступних виборах "руський мір" отримає тут перевагу (при цьому це буде легітимно обрана влада), частина суспільства цього не прийме і це закінчиться реальним розколом України. Зараз просто не той час, коли ми маємо гратися в якісь персональні історії", - повідомив він.

Крім того, Ємець висловив упевненість в тому, що президент України Володимир Зеленський "зараз просто передає владу ОПЗЖ". Це видно по тому, як зараз скасовується люстрація, повертаються старі "регіональні" кадри.

"Їх треба зупиняти. І тому переді мною просто став такий вибір. Після заяви керівниці "Голосу" про те, що у нас головний ворог - Порошенко і "ЄС", я зрозумів, що "Голос" ні з ким об'єднуватися явно не планує", - резюмував політик.

Нагадаємо, в серпні поточного року, глава партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що п'ятий президент України Петро Порошенко для їхньої політсили більший ворог, ніж нинішній глава держави Володимир Зеленський.