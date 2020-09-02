Не знаю жодного нардепа, на якого б тиснули за небажання підтримувати виключення Лероса з фракції, - "слуга народу" Безгін
Про це нардеп розповів у коментарі Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що це маніпуляції. Жодної людини не знаю, на кого чинили якийсь тиск. Тим більше, з огляду на риторику, я переконаний, що справді необхідна кількість підписів за виключення з фракції була", - сказав Безгін.
За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, виключення Лероса підтримали 192 нардепи.
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.