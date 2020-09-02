Листування "слуг народу" про Лероса: "Чи є хтось серед 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як президента і мене цей п#дор поливає брудом". ФОТОрепортаж

Народного депутата Гео Лероса виключили з фракції за вимогою президента Володимира Зеленського.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bukvy, про це свідчить листування депутатів групи глави транспортного комітету, який нещодавно купив будинок президента, Юрія Кисіля.

"Зараз в залі у Давида на руках є підписні листи на виключення Гео з фракції. З Президентом погоджено. І він вважає, що невиключення Гео з фракції це буде зрадою партії щодо нього! ", – написав Кисіль.

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Також у вівторок нардеп "Слуги народу" Андрій Костін отримав повідомлення від якогось Борисовича: "А у мене є питання, є хтось із 250 осіб, хто перестане мовчки слухати, як Президента і мене цей п#дор поливає брудом", – написав Борисович (по батькові Борисович має Єрмак, якого Лерос звинуватив з трибуни Ради в корупції).

У відповідь депутат пообіцяв увечері написати пост, чого так і не зробив.

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Нагадаємо, 1 вересня народний депутат Гео Лерос виступив з трибуни і звинуватив президента і його оточення в кришуванні корупції.

За його словами, Зеленський тепер очолює "клани Януковича" в Парламенті. Політик звинуватив Зеленського в кумівстві, маючи на увазі, в тому числі і призначення Івана Баканова на посаду голови СБУ.

Лерос назвав керівника Офісу Президента Андрія Єрмака "головним корупціонером у державі", а також агентом російської розвідки. Лерос переконаний, що Єрмак погоджує із Зеленським свої дії.

"Саме Єрмак роздає по телефону вказівки, на кого відкривати справи, на кого закривати, кого призначати на посади і кого звільняти. Судова гілка влади стала прислужником президента навіть в рейдерському захопленні НАБУ. Зеленський декларував: здача національних інтересів не може бути предметом жодних переговорів. Це звучить як знущання сьогодні, коли Офіс президента очолює пан Єрмак – агент ГРУ Російської Федерації, який через Кравчука і Фокіна тестує заплановану зраду", – заявив він.

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Після цього Лерос повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.