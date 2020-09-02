Білоруський політв'язень Шкляров заявив про посилення тиску і тортур у СІЗО

Відомий білоруський політв'язень і міжнародний політичний консультант Віталій Шкляров заявив про те, що влада посилила тиск і тортури щодо нього.

Про це йдеться в листі, який його адвокат передав виданню "НВ".

Шкляров підкреслив, що якщо спочатку він сидів сам, то тепер до нього регулярно "підсаджують" різних людей.

"Я сиджу в чотирьох стінах. І поруч зі мною не мій син, а зовсім інші люди. Спочатку був тільки сам. Потім - співкамерник. Але останнім часом вирішили, мабуть, тиск посилити. Тепер у моїй камері карусель: з'являються і зникають такі ж батьки і діти, як я", - зазначив політв'язень.

Він також додав, що стосовно нього продовжують застосовувати тортури світлом.

"Мене продовжують регулярно обшукувати. Виховувати. І світлом, і камерою вузькою в п'ять кроків, і короткими залізними нарами, і холодною водою, і дієтою, і душем раз на тиждень, і безперервним стовпом сигаретного диму весь день у затхлій катівні. Взагалі, катування світлом - окрема історія. Від цього світла денних ламп взагалі не можна позбутися. Воно горить вдень і вночі. Але це несправжнє світло. Це тьма, обернена у світло - нескінченне, жаляче, що не дає ні спати, ні думати", - зазначив Шкляров.

Нагадаємо, влада Білорусі 29 липня затримала відомого політика і консультанта Віталія Шклярова. Йому закидають організацію незаконного мітингу на підтримку кандидата в президенти Світлани Тіхановської 29 травня в Гродні. Сам Шкляров заперечує всі звинувачення на свою адресу і стверджує, що його затримання - це помста "останнього диктатора Європи" за публічну критику дій Лукашенка.

18 серпня Шкляров передав ЗМІ відкритий лист, в якому розповів про тортури, психологічний тиск і приниження щодо нього і інших людей, що утримуються в мінському СІЗО.

Шкляров працював над президентською кампанією кандидата в президенти США Берні Сандерса в 2016 році. Крім того, він був волонтером у штабі кампанії з переобрання президента Обами в 2012 році. Він одружений зі співробітницею дипкорпусу Державного департаменту і є громадянином США і Білорусі.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський закликав Олександра Лукашенка почати діалог зі своїм суспільством і висловив надію на мирне врегулювання ситуації в сусідній країні.