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З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський

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З Фондом боротьби з коронавірусом усе гаразд, у ньому є майже всі кошти, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що у Фонді боротьби з COVID-19 є кошти, а поширювана щодо нього інформація не відповідає дійсності.

"Це неправда, це історія з великим фейком, які підігрівають різні люди, журналісти. Запитуйте, будь ласка, міністра охорони здоров'я, прем'єр-міністра. Вони доволі часто комунікують цю інформацію. З COVID-ним фондом - усе гаразд", - сказав він на брифінгу в середу під час робочої поїздки в Харківську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зауважив, що в зазначеному фонді "є майже всі кошти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Фонду боротьби з коронавірусом на освіту нічого не виділяли: на сьогодні Фонд порожній, - Шкарлет

Топ коментарі

  • Bogdan_
    С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7922
  • dtrscnij grsrt
    Якби у керівництво ЗєкоМандИ, набирали з вулиць довільним чином, то вірогідність, що попадуться фахівці, була б на порядок вища.
  • Orel Orlov
    "есть почти все средства" - Пипец какая точная фраза в отношении финасов. Почти - охринеть
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