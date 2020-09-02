Рада підтримала в першому читанні заміну паперових трудових книжок електронними

Верховна Рада має намір встановити 5-річний перехідний період для переходу від паперових трудових книжок до електронних, що дозволить у майбутньому автоматично нараховувати пенсії громадянам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за відповідний законопроєкт № 3623 про внесення змін до деяких законів, що стосуються обліку трудової діяльності працівників в електронній формі, в першому читанні проголосували 283 народні депутати.

Законопроєкт пропонує встановити 5-річний перехідний період для внесення до державного реєстру відомостей з паперових трудових книжок про трудову діяльність працівників.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що протягом цього періоду використовується як паперова трудова книжка, так і електронна форма вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність працівників з державного реєстру.

Відповідно до законопроєкту, після внесення відомостей про трудову діяльність працівників до державного реєстру, роботодавець має видати оригінал паперової трудової книжки йому на руки під підпис.

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Законопроєкт пропонує запровадити можливість автоматичного призначення пенсій (без особистого звернення особи) зі збереженням за ним права відтермінування виходу на пенсію.