Новини • Революція в Білорусі

Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено

4 53249
Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено
Мінськ підготував асиметричну відповідь на санкції з боку Литви, Латвії та Естонії, список фізичних осіб із цих країн уже узгоджено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Білорусі Володимир Макей повідомив за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві в середу.

"Ми теж провели міжвідомче узгодження, і вчора ми підготували пропозиції, і вони вже затверджені, про запровадження асиметричних санкцій щодо відповідних персоналій із Литви, Латвії та Естонії", - сказав Макей.

Він зазначив, що йдеться про осіб, "які справді завзято намагалися втручатися у внутрішні справи білоруської держави, робили відповідні неприйнятні політичні заяви і вносили конкретні пропозиції про фінансову підтримку опонентів влади".

Читайте також: Литва, Латвія та Естонія вирішили не купувати електроенергію у Білорусі

"Для нас це абсолютно неприйнятно, ми трактуємо це як втручання у внутрішні справи нашої держави", - наголосив Макей.

Дипломат попередив, що якщо інші країни будуть запроваджувати санкції проти Білорусі, Мінськ у відповідь "також вживатиме відповідних адекватних рішень".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Ребята лукашевцы никак не поймут, что их дело труба, просто вопрос времени...
  • neverlok lok
    Санкции от Беларуси ахахахаха ,не картохой единой
  • Зэлэный_Змий
    Ещё какой асиметричный
    Макей после встречи с Лавровым: Минск даст асимметричный ответ на санкции со стороны стран Балтии. Список лиц уже согласован - Цензор.НЕТ 2502
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини