Макей після зустрічі з Лавровим: Мінськ дасть асиметричну відповідь на санкції з боку країн Балтії. Список осіб уже узгоджено
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Білорусі Володимир Макей повідомив за підсумками переговорів із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Москві в середу.
"Ми теж провели міжвідомче узгодження, і вчора ми підготували пропозиції, і вони вже затверджені, про запровадження асиметричних санкцій щодо відповідних персоналій із Литви, Латвії та Естонії", - сказав Макей.
Він зазначив, що йдеться про осіб, "які справді завзято намагалися втручатися у внутрішні справи білоруської держави, робили відповідні неприйнятні політичні заяви і вносили конкретні пропозиції про фінансову підтримку опонентів влади".
"Для нас це абсолютно неприйнятно, ми трактуємо це як втручання у внутрішні справи нашої держави", - наголосив Макей.
Дипломат попередив, що якщо інші країни будуть запроваджувати санкції проти Білорусі, Мінськ у відповідь "також вживатиме відповідних адекватних рішень".