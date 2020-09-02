Попередня причина пожежі, під час гасіння якої постраждав рятувальник, - необережність, - пресцентр ОС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
"За попередньою інформацією, займання могло статися внаслідок людської необережності", - наголошується в повідомленні.
У штабі уточнюють, що триває ліквідація ще трьох осередків пожежі у прифронтовій зоні.
Зокрема, бійці ОС допомагають боротися з полум'ям у районі Новолуганського і в Попаснянському районі.
"У Донецькій та Луганській областях залишається підвищена пожежонебезпека через засуху і високу температуру повітря. Гасіння вогню ускладнюється тим, що ділянка загоряння розташована в прифронтовому районі. Водночас жодної загрози для мирних мешканців немає", - наголошують у пресцентрі.
До ліквідації пожеж у зоні ООС залучено 250 осіб та 40 одиниць техніки.
Нагадаємо, пожежа біля Станиці Луганської виникла ввечері 1 вересня. Від полум'я почали детонувати снаряди. У підсумку поранень зазнав старший прапорщик цивільного захисту.