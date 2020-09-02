Попередня причина пожежі, під час гасіння якої постраждав рятувальник, - необережність, - пресцентр ОС

На лінії розмежування біля Станиці Луганської 1 вересня виникла пожежа, її ліквідовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"За попередньою інформацією, займання могло статися внаслідок людської необережності", - наголошується в повідомленні.

У штабі уточнюють, що триває ліквідація ще трьох осередків пожежі у прифронтовій зоні.

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Зокрема, бійці ОС допомагають боротися з полум'ям у районі Новолуганського і в Попаснянському районі.

"У Донецькій та Луганській областях залишається підвищена пожежонебезпека через засуху і високу температуру повітря. Гасіння вогню ускладнюється тим, що ділянка загоряння розташована в прифронтовому районі. Водночас жодної загрози для мирних мешканців немає", - наголошують у пресцентрі.

До ліквідації пожеж у зоні ООС залучено 250 осіб та 40 одиниць техніки.

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Нагадаємо, пожежа біля Станиці Луганської виникла ввечері 1 вересня. Від полум'я почали детонувати снаряди. У підсумку поранень зазнав старший прапорщик цивільного захисту.