Наслідок поточної податкової політики - скорочення легальних робочих місць, мінімізація інвестицій і зростання контрабанди, - Амелін

Наслідоком поточної податкової політики української влади стане скорочення легальних робочих місць та обсягу виробництва, мінімізація інвестицій та зростання рівня контрабанди.

Такий прогноз висловив співзасновник та директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін у матеріалі "З благими намірами. Як український парламент вбиває економіку".

"У той час, як всі країни проводять стимулювальну політику зі швидкого виходу з кризи, Україна, напевно, єдина з країн світу, збільшує податкове навантаження на економіку і збільшує адміністративний тиск податкових органів на бізнес", - пише Анатолій Амелін.

Прикладом незбалансованої податкової політики він називає ухвалення в розпал світової кризи закону 466-IX (законопроєкт №1210), який має "явно шкідницький характер для економіки".

На думку експерта, закон створює нові корупційні можливості податкових органів щодо тиску на бізнес та погіршує бізнес-клімат.

Так, серед головних негативних новацій експерт називає збільшення вдвічі штрафів на більшість видів наявних порушень, введення поняття "ділової" цілі і зобов'язання доводити необхідність операції, запровадження нових високих штрафів за звітності BEPS, КІК, нових штрафів за реєстрацію податкових накладних, навіть за відсутності податкових зобов'язань, підвищення акцизів на ТВЕН (електронні сигарети) на 320% у 2021, а далі на 20% щорічно до 2025 року, зміну правил "тонкої капіталізації", що ускладнює взяття кредитів бізнесу на розвиток.

За його словами, пропонований запуск оподаткування контрольованих іноземних компаній створює стимули як до еміграції частини українських власників бізнесу, так і згортання операційних офісів в Україні, особливо IТ-компаній.

Окремо акцентує фахівець на нововведеннях у металургії, а саме - значному збільшенні ставок ренти на руду на 25-50%. "Економічний сенс цього нововведення також ніхто не оцінював. Але скорочення персоналу - очевидна реакція металургів", - вважає Амелін.

За прогнозом експерта, наступного року "можна очікувати слабший процес відновлення економіки, відтік робочої сили за кордон, що призведе до ще більшого скорочення сплати податків до бюджету, а також суперечить меті президента повернути громадян на роботу в Україну".

На його думку, ситуацію може виправити внесення змін до закону, які доручив підготувати президент.

Насамперед, вважає експерт, потрібно скасувати всі норми тиску на бізнес, а також скасувати розширення податкових баз, внесених 466.

"Що стосується акцизу, то якщо і підвищувати акциз для ТВЕН, то поступово - на 35% з 2021 до 2025 року включно. Це ж насамперед витрати українців, доходи яких впали, і надходження до бюджету, які обнуляться, якщо перестануть купувати ТВЕНи і повернуться до звичайного тютюну", - вважає Амелін.

За його словами, за рентою на руду теж потрібна адекватність і економічна оцінка. "Правильним буде повернути колишні ставки до відновлення попиту на українську металургійну продукцію. Інакше ще одну галузь втратимо", - застерігає фахівець.