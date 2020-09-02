НБУ із жовтня виводить з обігу 25 копійок і починає вилучати старі банкноти і монети в 1 і 2 грн

Національний банк України з 1 жовтня виводить з обігу монети номіналом у 25 копійок, випущені до 2003 року, а також паперові банкноти 1 і 2 грн і монети 1 грн зразка 1996 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

З 1 жовтня монетами 25 копійок не можна розплачуватися. Проте до 30 вересня 2021 року їх можна здати у всі банки, а до 30 вересня 2023 року - у Нацбанк та чотири уповноважені банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ. Потім монети утилізують.

Монети 10 і 50 копійок залишаються в обігу для зручності, адже ціни округлюються до 10 під час розрахунку готівкою.

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Також із 1 жовтня з обігу активно виводитимуть старі банкноти 1 та 2 грн і монету номіналом 1 грн, які ввели у 1996 році. Наразі таких банкнот лише 2% і ними майже не користуються.

Цими банкнотами можна розплачуватися, але коли вони потраплять до банків - їх вилучать, а потім знищать.

Банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися. Але в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть "сріблясті" монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.

Зазначається, що це робиться "для оптимізації монетно-готівкового ряду". Такі зміни не призведуть до втрат, але зменшать витрати банків, пояснюють у НБУ. Адже тепер створення монет дорожче за їхній номінал.

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Також зміни мають спростити розрахунки та підвищити якість готівки в обігу.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року з обігу вилучили монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Вони перестали бути платіжними засобами, тобто розрахуватися ними неможливо. Тоді ж Національний банк почав поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок.

Водночас Нацбанк вводить нові монети номіналом 1, 2 та 5 грн, а також банкноту номіналом 1000 грн.