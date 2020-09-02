Заява Фокіна - це особиста думка. Делегація України в ТКГ заслухає його пояснення щодо озвученої позиції стосовно Донбасу, - Кравчук

Делегація України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) заслухає пояснення заступника глави української делегації в ТКГ, першого прем'єр-міністра незалежної України (1991-92) Вітольда Фокіна про врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.

"Які будуть далі наші дії? Звичайно, це питання буде обговорюватися на засіданні нашої делегації. Я думаю, люди висловляться з цього приводу. Фокін пояснить, чому він саме таку вибрав тактику або позицію", - сказав Кравчук на телеканалі "Еспресо".

"Це не наше рішення. Це рішення глави держави. Фокін призначений на цю посаду указом президента. Я до цього призначення абсолютно ніякого стосунку не маю. Я не пропонував, і це питання не узгоджувалося безпосередньо зі мною. Нас запросили двох до Офісу Президента, і нам двом запропонували такі посади", - додав він.

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На питання про те, чи варто залишати Фокіна в ТКГ після його заяв, експрезидент підкреслив, що не він ухвалював рішення про призначення його на посаду і не може одноосібно такі питання вирішувати.

"Я думаю, що це питання особисто Фокіна. Він знає нашу позицію, нашу точку зору. Я ще раз підкреслюю, що це питання не глави української делегації ... Делегація, коли збереться, ми це питання обговоримо, і справа Вітольда Павловича - як він пояснить, чи буде це пояснення сприйнято, чи ні. Я до чого? Я одноосібно такі питання вирішувати не можу, це не є моєю компетенцією", - пояснив Кравчук.

Крім того, глава делегації України зазначив, що Фокін в розмові з ним сказав, що в своїх заявах "не відійшов від позицій закону".

"Я з ним спілкувався сьогодні телефоном, поставив цілу низку запитань, він мені відповів на них, і головне з них, що він, власне, не порушив або не відходив від закону. Я сказав: тоді давайте ми це питання будемо обговорювати на засіданні делегації, тому що, я знаю, думка членів делегації не збігається з вашою думкою, я повинен вислухати всіх, до мене звертаються члени делегації, журналісти", - додав Кравчук.

Перший президент також підкреслив, що заяви Фокіна є його особистою думкою.

"По-перше, заява Фокіна, я ще раз підкреслюю, це його особиста думка. Він зі мною не радився. Це питання не обговорювалося делегацією, він висловив свою думку. Про це вже сказав і керівник Офісу Президента. Тому я не думаю, що тут може бути якась думка інше характеру: Фокін висловив власну позицію, і ми до цієї позиції не маємо ніякого стосунку", - пояснив він.

"Наступне. Чи має право Фокін говорити про свою власну позицію? Так, має. Але якщо його позиція не відповідає, припустімо, закону, ухваленому Верховною Радою, він не може таку позицію оприлюднити, тому що він вже не просто Фокін, а він заступник глави делегації, член делегації України в Тристоронній контактній групі", - додав Кравчук.

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".

У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.

Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зажадав вивести колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.