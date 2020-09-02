Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус
Про це пише журналіст Денис Бігус, передає Цензор.НЕТ.
Він уточнює, що схема з'явилася в документі, покликаному захистити тварин.
"Законопроєкт передбачає, що громадянам потрібно зареєструвати всіх тварин ... Робити таке можуть тільки спеціальні сертифіковані контори (які неодмінно створять). І єдиний сенс існування яких буде - записати вашого щура Антона в базу даних", - пише Бігус.
Він додає, що те саме "робили контори щодо внесення даних про оцінку нерухомості (майданчики Яценка. - Ред.). І коштувало це 1000 гривень з людини. Гадаю, що кішки-собачки обійдуться дешевше. Але їх до фіга".
Бігус при цьому зазначає, що серед депутатів законопроєкт рекламували як "захист тварин", а приватного посередника вписали вже потім.
"Упевнений, що дехто про схему знав, а дехто зараз офігіває, відкликає підписи і взагалі несеться ататат", - вважає журналіст.
Варто зазначити, що, крім Яценка, ініціаторами законопроєкту є інші депутати, зокрема партій "Слуга народу" і "Голосу".