Нардеп Яценко продавив у законопроєкт "про захист тварин" схему зі збору грошей з їхніх власників, - журналіст Бігус

Нардеп із групи "За майбутнє" Антон Яценко придумав нову схему зі збору коштів з українців – цього разу з тих, у кого є тварини.

Про це пише журналіст Денис Бігус, передає Цензор.НЕТ.

Він уточнює, що схема з'явилася в документі, покликаному захистити тварин.

"Законопроєкт передбачає, що громадянам потрібно зареєструвати всіх тварин ... Робити таке можуть тільки спеціальні сертифіковані контори (які неодмінно створять). І єдиний сенс існування яких буде - записати вашого щура Антона в базу даних", - пише Бігус.

Він додає, що те саме "робили контори щодо внесення даних про оцінку нерухомості (майданчики Яценка. - Ред.). І коштувало це 1000 гривень з людини. Гадаю, що кішки-собачки обійдуться дешевше. Але їх до фіга".

Бігус при цьому зазначає, що серед депутатів законопроєкт рекламували як "захист тварин", а приватного посередника вписали вже потім.

"Упевнений, що дехто про схему знав, а дехто зараз офігіває, відкликає підписи і взагалі несеться ататат", - вважає журналіст.

Варто зазначити, що, крім Яценка, ініціаторами законопроєкту є інші депутати, зокрема партій "Слуга народу" і "Голосу".

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