Гончаренко про зрив "вагнерівської операції": Наші спецслужби спрацювали блискуче, але не перевірили кабінети на Банковій

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко наполягає на створенні тимчасової слідчої комісії щодо розслідування зриву операції з виманювання і затримання найманців ПВК Вагнера.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про тимчасові слідчі комісії - це дуже важливий інструмент парламентського контролю і він справді нам дуже потрібен. Але чому тоді, у мене просте питання до вас, досі не виноситься на розгляд питання створення тимчасової слідчої комісії щодо ситуації з "вагнерівцями"?

Я маю на увазі не відомого німецького композитора Ріхарда Вагнера, а йдеться про тих "вагнерівців", яких українські спецслужби в стилі "польоту "Валькірії" мали перевести в Україну для того, щоб тут вони дали свідчення, для того, щоб судити їх за те, що вони воювали проти України в складі так званих "ДНР", "ЛНР". Фактично, просто як російські найманці", - сказав він.

Гончаренко наголосив, що в останній момент операція була злита вищим керівництвом держави.

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"Наші спецслужби підготували блискучу операцію. Тільки вони не перевірили кабінети на Банковій і тих, хто в них сидить. І хтось із тих, хто в них сидить, передав цю інформацію російським спецслужбам ... На цьому операція завершилася. А могла б бути річ, яка увійшла б у підручники по всьому світу і якою б ми всі пишалися", - підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських і українських спецслужб.