Зеленський: Масштабні вирубки лісу на Харківщині, які були рік тому, припинено

Президент Володимир Зеленський не побачив у Харківській області такого масштабу незаконної вирубки лісів, як це було рік тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зеленський під час спілкування зі ЗМІ заявив, що правоохоронці заявляють про припинення масштабних вирубок у регіоні.

"Коли я прилетів рік тому з приводу вирубки лісу, що я побачив?! Я побачив вирубку, діючу вирубку, ми відправили правоохоронців, як тільки вони не допускали різні бандитські угруповання туди, ми зупинили ці процеси. Мало того, ми бачили, як по області їхали машини, які вивозили ліс. Я цього зараз не бачу. Від правоохоронців я отримую інформацію, що в принципі масштабні вирубки лісу в Харківській області припинено", - запевнив президент.

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