Близько 200 тис. учнів цього року перейшли з російської на українську мову навчання, - мовний омбудсмен Кремінь

Відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" мовою навчального процесу в Україні є державна – українська – мова, тому сьогодні розмови про застосуванням інших мов у процесі навчання є не більш ніж політичним питанням.

Про це в ефірі "Українського радіо" сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовый портал.

"Мені, як Уповноваженому із захисту державної мови, народному депутатові України 8 скликання і співавторові закону "Про освіту", досить важливо знати наскільки якісно і професійно втілюється зокрема стаття 7 Закону України "Про освіту" - мова навчання в наших українських школах. Відповідно і до Конституції України, і законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Тому варто наголосити, що не більше, ніж політичним питанням є розмови про застосування інших мов у процесі навчання", - сказав він.

За словами Тараса Кременя, сьогодні близько 200 тисяч здобувачів освіти, які раніше навчалися російською, вивчатимуть дисципліни українською мовою. "Це та категорія здобувачів освіти, яка з 1 вересня переходить на стовідсоткове вивчення усіх дисциплін державною мовою. Є ще дві категорії, для яких перехід на українську мову навчання відбуватиметься поступово. Для тих, хто належить до корінних народів (насамперед йдеться про дітей з кримськотатарської громади), мова навчання у початковій школі може здійснюватися мовою нацменшини, а починаючи з середньої і старшої школи кількість дисциплін українською мовою буде збільшуватися до 80%. Друга категорія – це представники тих громад, мови яких належать до мов Європейського Союзу. У них також є право у початковій школі використовувати у навчанні їхню мову, у середній школі дисципліни українською мають складати від 20% до 40%, а у старшій – до 60%", - зазначив він.

"Тому я абсолютно переконаний, що жодних політичних спекуляцій довкола мови навчання бути не може. Органи управління освітою, так само як і батьківські колективи, сьогодні свідомі того, що державна мова – українська – повинна бути з 1 класу. А ми повинні іти назустріч тим громадам, які є свідомими і відповідальними. Чим більше мов знає дитина, здобувач освіти, тим більше у неї можливостей для реалізації себе і в Україні, і у світі", - підкреслив Кремінь.

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