Новини • Коронавірус і карантин

Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти

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Нова хвиля коронавірусу може "вбити" малий та середній бізнес, - експерти
Малий та середній бізнес може не витримати нової хвилі коронавірусу.

За оцінками експертів, від березня найбільших втрат зазнають сфера послуг, готельно-ресторанний та туристичний бізнес. Через скорочення попиту, транспортні обмеження та падіння обсягів виробництва. Нині ж ситуація трохи покращилась, проте до позитивних показників ще далеко. Додатковий тиск створюють мільйони заробітчан, які не можуть знайти роботу в своїй державі, стверджує Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України.

Ми розуміємо, що сьогодні говорити, що фактично вже все добре на ринку праці – це не так. Але, головне питання сьогодні не кількість безробітних, а головне питання, що має зробити держава, скажімо вирівнювати ситуацію на ринку праці, створювати робочі місця і фактично готуватись до наступного, якщо він буде, спалаху COVID-19, – запевнив Руслан Іллічов.

За таких умов пріоритетом для влади має стати збереження робочих місць, підтримка національних виробників та незахищених українців. Разом з тим, як стало відомо, в уряді не виключають можливості подальшого подовження карантину та навіть запровадження в країні надзвичайного стану. У разі істотного погіршення епідеміологічної ситуації.

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Топ коментарі

  • Роман Самойленко a21e0f24
    Нет никакой волны, ни первой, ни второй. Есть ********, которые пилят бабло под шумок ковида, причем серьезное бабло. Но им бабла мало, нужно еще и баранов в стойло загнать
  • асфальт
    Та ні,дії влади приведуть до знищення дрібного бізнесу а не віруси.Віруси не керують державою.
  • Apa6ecka
    Не короновирус убьёт бизнес,а зелёные ушлёпки,под прикрытием карантина и коронвируса.

    Представитель ВОЗ уже хвалит Швецию за мягкий карантин,без сильных ограничений,т.е. уже начинает потихонечку съезжать с темы коронавируса,а Степанов продолжает украинцев за лохов держать.
    Где **** хоть один подробный репортаж из больницы,забитой коронавирусными больными???Что за разговоры только вокруг да около???
    ЛОХОТРОН!!!

    Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.
    Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.
    Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо.
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