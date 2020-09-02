У Зеленського відреагували на переслідування окупантами кримських татар: "Практика створення ворогів із цілих народів повинна припинитися"

Україна рішуче протестує проти порушення прав людини та переслідування своїх громадян, які проживають у тимчасово окупованому Криму.

Про це йдеться в публікації пресслужби президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями в суді у Ростові-на-Дону розглядається справа кримськотатарських активістів, громадських журналістів та правозахисників, яким загрожує від 15 до 21 року суворого режиму. Марлена Асанова, Мемета Белялова, Тимура Ібрагімова, Ернеса Аметова, Сервера Зекір’яєва, Сейрана Салієва, Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова обвинувачують в організації та участі в терористичній організації, хоча вони лише зібралися в мечеті та мали у своїх помешканнях релігійну літературу. Фактично корінний народ Криму позбавляють права на те, щоб сповідувати свою релігію на рідній землі", - наголошується в повідомленні.

Також вказується, що серед обвинувачених – тато 13 дітей Сервер Зекір'яєв, правозахисник та координатор руху "Кримська солідарність", кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня Сервер Мустафаєв, громадський журналіст і батько трьох дітей Тимур Ібрагімов, голова релігійної громади "Топчикой" Едем Смаїлов.

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"Наполягаємо, що практика створення ворогів з цілих народів має припинитися, адже в сучасному цивілізованому світі не може бути місця для переслідувань за політичними, національними чи релігійними ознаками. Також хочемо нагадати, що свобода совісті – невід'ємна складова громадянських прав і свобод, що закріплена в конституціях багатьох країн", - говориться в публікації.

У президента повідомляють, що "Україна щоденно працює заради звільнення всіх політв’язнів і полонених, яких утримують на тимчасово окупованих територіях і на території Російської Федерації".