Меморандум з МВФ передбачає ліквідацію ОАСК, але Зеленський на прохання олігархів хоче його зберегти, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Місія МВФ обурена порушенням меморандуму, спробою Офісу президента звільнити директора НАБУ і відмовою від ліквідації Окружного адмінсуду.

Про це пише в фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Зеленський порушив свої власні зобов'язання, які він дав керівництву місії МВФ. Кредитна програма МВФ, яка повинна допомогти перекрити бюджетний дефіцит цього року передбачає виконання зобов'язань України щодо ... передачі функцій Окружного адмінсуду до Верховного суду! Замість цього Офіс президента і Конституційного суду збираються звільнити директора НАБУ Артема Ситника", - написав журналіст.

Він процитував чинний меморандум з МВФ, підписаний "слугами народу" та узгоджений особисто з президентом Зеленським, який містить зобов'язання України щодо реформування судової системи: "Внесемо зміни до процесуальних кодексів для передачі судового перегляду зразкових адміністративних справ проти загальнодержавних органів до Верховного Суду, як суду першої інстанції і розгляд Великої палати Верховного суду, як апеляційний суд. Після подальших консультацій із зацікавленими сторонами і узгодження з фахівцями МВФ, критерії визначення зразкових адміністративних справ, які повинні бути передані до Верховного суду, будуть підготовлені до кінця серпня 2020 року. Критерії включать такі фактори як справи загальнодержавного значення, справи, що перевищують встановлений поріг, або мають значний вплив чи шкоду для країни і стосуються рішення, дії або бездіяльності конкретних загальнодержавних органів (наприклад, Кабінету Міністрів, міністерств, Національного банку України, Антимонопольного комітету, ВРП, НАБУ, НАЗК, ВАКС)".

"Тобто замість передачі справ адміністративній юрисдикції, які зараз розглядає повністю корумпований Окружний адмінсуд, Офіс президента намагається навпаки, зберегти ОАСК і поміняти керівництво НАБУ, яке відкрило проти суддів ОАСК кримінальну справу!" - підкреслює Бутусов.

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"Звільнення Ситника і збереження ОАСК із Вовком означатиме удар по міжнародних зобов'язаннях України, дискредитацію нашої країни, відкат антикорупційних реформ на шість років назад, посилить суддівську мафію, яка продає державу "ім'ям України", не боячись закону.

Все це робить Зеленський цілком усвідомлено, за домовленістю з олігархами, яким заважає НАБУ і потрібен Вовк, і які фінансують "слуг народу" і показують Зеленського на своїх телеканалах виключно в позитивному вигляді. Зрозуміло, атаки на НАБУ, на Артема Ситника, збереження Вовка, порушення меморандуму МВФ - все це показує слабкість нашої держави, яку Москва успішно розвалює, підриваючи вплив США, підриваючи наші незалежні інститути, діючи через агентів впливу в керівництві країни.

Упевнений, що наше громадянське суспільство не дозволить владі безкарно ламати партнерські відносини з Америкою", - резюмує головний редактор Цензор.НЕТ.